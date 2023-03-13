Источник рассказал об усилении боевой части российских дронов-камикадзе «Ланцет»

Барражирующие боеприпасы «Изделие-52» («Ланцет»), разработанные российской компанией ZALA AERO, были модернизированы с учетом применения в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Минобороны показало видео применения дронов-камикадзе «Ланцет» на Украине

По данным собеседника агентства, базовая версия беспилотника с двойным Х-образным оперением была существенно изменена.

«В частности, дрон получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью», — указал источник.

Кроме того, «Ланцет» получил более мощную боевую часть для поражения типовых целей, пишет РИА ФАН.

Ранее стало известно, что в Донецке успешно испытали противодронное ружье «Гарпия», напоминает Ura.ru. Устройство обрывает связь между беспилотником и пультом управления, в результате аппарат застывает на месте или отправляется на точку запуска.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотники
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