Источник рассказал об усилении боевой части российских дронов-камикадзе «Ланцет»
Барражирующие боеприпасы «Изделие-52» («Ланцет»), разработанные российской компанией ZALA AERO, были модернизированы с учетом применения в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, базовая версия беспилотника с двойным Х-образным оперением была существенно изменена.
«В частности, дрон получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью», — указал источник.
Кроме того, «Ланцет» получил более мощную боевую часть для поражения типовых целей, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что в Донецке успешно испытали противодронное ружье «Гарпия», напоминает Ura.ru. Устройство обрывает связь между беспилотником и пультом управления, в результате аппарат застывает на месте или отправляется на точку запуска.
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