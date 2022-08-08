СМИ: Пентагон применил на Украине новую тактику привлечения контрактных «помощников»

По данным издания, американская армия была рядом с украинской с самого начала украинского конфликта. Однако это были «не настоящие американские солдаты», пишет Газета.ру.

Отмечается, что военное руководство США специально «проводит аутсорсинг» и ищет бойцов, готовых за деньги участвовать в столкновениях на Украине, пишет РИА ФАН.

