СМИ: Пентагон еще не принял решение о передаче Украине беспилотников Reaper
Пентагон не принял решение о передаче Украине беспилотников MQ-9 Reaper. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Американские ВВС предложили передать БПЛА Киеву еще в марте.
«ВВС думали, что у них есть идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их на Украину, просившей о дальнобойном оружии. Но после нескольких месяцев внутренних разборок Пентагон так и не принял решение», — указывает газета.
По данным источников, американская сторона опасается возможной «передачи секретных технологий» и того, что некоторые аппараты почти наверняка будут сбиты.
Как отмечает Politico, ВВС США несколько лет пытаются списать старые версии Reaper, однако конгресс каждый раз отклоняет это предложение.
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