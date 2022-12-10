СМИ: Пентагон еще не принял решение о передаче Украине беспилотников Reaper

Пентагон не принял решение о передаче Украине беспилотников MQ-9 Reaper. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

СМИ: США готовятся передать Киеву системы для защиты от беспилотников

Американские ВВС предложили передать БПЛА Киеву еще в марте.

«ВВС думали, что у них есть идеальный план: взять свои старые беспилотники Reaper, от которых они пытались избавиться в течение многих лет, и отправить их на Украину, просившей о дальнобойном оружии. Но после нескольких месяцев внутренних разборок Пентагон так и не принял решение», — указывает газета.

По данным источников, американская сторона опасается возможной «передачи секретных технологий» и того, что некоторые аппараты почти наверняка будут сбиты.

Как отмечает Politico, ВВС США несколько лет пытаются списать старые версии Reaper, однако конгресс каждый раз отклоняет это предложение.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ПентагонБеспилотникиУкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры