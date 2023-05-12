FT: Киев сомневается в успехе контрнаступления

По данным издания, в Киеве признали, что не смогут установить контроль над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Украинские чиновники обеспокоены, что из-за незначительных успехов ВСУ Запад может прекратить военную поддержку, пишет FT.

Журналисты отметили, что президент Владимир Зеленский пытается поторопить западные страны, чтобы они поставили Киеву новые партии вооружений.

Американская газета New York Times со ссылкой на экспертов сообщила, что заявлением о переносе контрнаступления Зеленский намекнул на возможное поражение ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

