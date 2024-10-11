СМИ назвали российский корабль «Ржев» зверем с ракетами
Российский малый ракетный корабль «Ржев», который построили для Военно-морского флота, обладает мощным вооружением при малых размерах, сообщает The National Interest.
Издание назвало корабль «зверем с ракетами». При 67 метрах в длину и водоизмещением 870 тонн «Ржев» вооружен противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс» и автоматической пушкой калибра 76,2 миллиметра.
По его словам, строительство подобных ракетных кораблей говорит о смещении акцентов ВМФ России в сторону небольших, но очень боеспособных судов.
В 2019 году в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония закладки двух малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота. Они получили названия в честь городов в Тверской области «Ржев» и «Удомля», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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