СМИ назвали российский корабль «Ржев» зверем с ракетами

Издание назвало корабль «зверем с ракетами». При 67 метрах в длину и водоизмещением 870 тонн «Ржев» вооружен противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс» и автоматической пушкой калибра 76,2 миллиметра.

По его словам, строительство подобных ракетных кораблей говорит о смещении акцентов ВМФ России в сторону небольших, но очень боеспособных судов.

В 2019 году в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония закладки двух малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота. Они получили названия в честь городов в Тверской области «Ржев» и «Удомля», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

