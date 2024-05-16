СМИ: Назначение Белоусова не сулит ничего хорошего для Киева

Как пишет издание, устроенные президентом России Владимиром Путиным перестановки в военном ведомстве представляют опасность для Украины и указывают на большие перемены в армии.

В статье отмечается, что глава Минобороны может повысить эффективность российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает потребности армии в зоне спецоперации. При этом российские войска методично продолжают уверенное продвижение вглубь подконтрольных Киеву территорий.

Ранее Путин призвал нового главу Минобороны заняться вопросами экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

