СМИ: Назначение Белоусова не сулит ничего хорошего для Киева

Назначение Андрея Белоусова министром обороны России не сулит ничего хорошего для Киева, сообщает New York Times.

Белоусов назвал комплектование ВС РФ первостепенной задачей

Как пишет издание, устроенные президентом России Владимиром Путиным перестановки в военном ведомстве представляют опасность для Украины и указывают на большие перемены в армии.

В статье отмечается, что глава Минобороны может повысить эффективность российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает потребности армии в зоне спецоперации. При этом российские войска методично продолжают уверенное продвижение вглубь подконтрольных Киеву территорий.

Ранее Путин призвал нового главу Минобороны заняться вопросами экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВадим Белоусов

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