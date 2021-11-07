СМИ: НАТО может лишить Россию доминирования в Черном море, обойдя Конвенцию Монтре

НАТО может попытаться лишить Россию доминирующего положения в Черном море, организуя учения в обход конвенции Монтре. Об этом заявил офицер ВМС США Брайан Харрингтон, пишет портал The Hill.

Провокация Defender. Минусы для всех

Он проанализировал превосходящую тактику России в Черном море, сравнив ее с действиями КНР в Южно-Китайском море. Ограничение и воспрещение доступа и маневра (A2AD) достигается Россией с помощью ракет «Бастион» и «Калибр».

Также Харрингтон оценил организацию полетов российских истребителей, которые препятствуют активности сил НАТО у побережья Крыма, пишет Газета.ru.

«Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными суднами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой», — отметил американский офицер.

Представитель ВМС США назвал решением проблемы проведение военных маневров с применением высокотехнологичных вооружений.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал США не «безобразничать», направляя к берегам Крыма военные корабли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореВМС СШАУченияВоенные Учения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры