СМИ: НАТО может лишить Россию доминирования в Черном море, обойдя Конвенцию Монтре
НАТО может попытаться лишить Россию доминирующего положения в Черном море, организуя учения в обход конвенции Монтре. Об этом заявил офицер ВМС США Брайан Харрингтон, пишет портал The Hill.
Он проанализировал превосходящую тактику России в Черном море, сравнив ее с действиями КНР в Южно-Китайском море. Ограничение и воспрещение доступа и маневра (A2AD) достигается Россией с помощью ракет «Бастион» и «Калибр».
Также Харрингтон оценил организацию полетов российских истребителей, которые препятствуют активности сил НАТО у побережья Крыма, пишет Газета.ru.
«Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными суднами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой», — отметил американский офицер.
Представитель ВМС США назвал решением проблемы проведение военных маневров с применением высокотехнологичных вооружений.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал США не «безобразничать», направляя к берегам Крыма военные корабли.
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