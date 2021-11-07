В Госдуме отреагировали на появление кораблей ВМС США у побережья Крыма

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.

«Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», - сказал журналистам Шеремет.

Он заверил, что любые провокации «будут пресечены на корню».

«Россия не заинтересована в конфликтах. Мы всегда выступаем за диалог. Военным путем не решить никакие проблемы и вопросы. Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны», - заявил парламентарий.

Американское судно начало переход в воды Черного моря в понедельник, напоминает RT. Корабль планировал проводить совместные операции с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Также российские военные следят за действиями эсминца ВМС США Porter, зашедшего в Черное море 30 октября.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский сторожевой корабль в ответ на вход эсминца в территориальные воды РФ открыл предупредительную стрельбу.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что любые провокации являются следствием политических решений.

«С военно-политической точки зрения любая провокация и любое столкновение между российскими вооруженными силами и силами стран НАТО на Черном море может возникнуть только по решению политических кругов Альянса. Без непосредственного желания устроить такого рода столкновение никаких провокаций не произойдет. Однако провокационные действия могут привести к военному столкновению», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

