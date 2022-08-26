СМИ: Наступление ВСУ грозит поражением и потерей территорий
Украинские войска потерпят сокрушительное поражение при попытке контрнаступления в южных регионах страны и в Донбассе, считает эксперт в области безопасности Роберт Фарли. Об этом он пишет в своей статье для 19FortyFive.
По мнению Фарли, Киеву следует «сопротивляться призыву Запада к скорейшим действиям». С большой вероятностью наступление будет иметь драматические последствия для украинских Вооруженных сил: раскроет слабые места обороны, а также приведет к потере новых территорий в результате российского контрудара.
Эксперт также отметил, что из-за чувствительного поражения ВСУ западные страны могут отказаться от поставок Киеву новых партий оружия.
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