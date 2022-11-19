СМИ: На Западе не могут оценить запасы ракет у России

Газета со ссылкой на бывшего полковника корпуса морской пехоты США, старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана отмечает, что «лишь немногие официальные лица на Западе обладают точной информацией» о запасах в военном арсенале Москвы. Специалист указал, что многие западные чиновники убеждены: РФ долгое время хранила запас ракет и оружия на случай конфликта с НАТО.

Издание предполагает, что Россия может предпринимать масштабные ракетные атаки, так как закупила ракеты и беспилотники у Ирана или КНДР, наладила производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий, а также использует ракеты систем ПВО для атак по наземным целям.

