СМИ: На Западе не могут оценить запасы ракет у России

Чиновники на Украине и Западе в течение нескольких месяцев говорили об истощении запасов ракет у России, однако РФ продолжает нанесение массированных ударов. Об этом пишет New York Times.

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Газета со ссылкой на бывшего полковника корпуса морской пехоты США, старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана отмечает, что «лишь немногие официальные лица на Западе обладают точной информацией» о запасах в военном арсенале Москвы. Специалист указал, что многие западные чиновники убеждены: РФ долгое время хранила запас ракет и оружия на случай конфликта с НАТО.

Издание предполагает, что Россия может предпринимать масштабные ракетные атаки, так как закупила ракеты и беспилотники у Ирана или КНДР, наладила производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий, а также использует ракеты систем ПВО для атак по наземным целям.

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
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