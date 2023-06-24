СМИ: На въездах в Москву установили блокпосты с гранатометом
24 июня 202318:31
На ряде въездов в Москву на МКАД усиливают меры безопасности. Так, в районе Ясенево установили блокпост с гранатометом и БТР, сообщает корреспондент РИА Новости.
Около съезда на МКАД в районе Ясенево оборудован блокпост с автоматическим станковым гранатометом, несколькими грузовиками и БТР.
По данным РИА Новости, сотрудники ДПС ведут проверку документов у водителей.
Ранее в подмосковной Коломне перекрыли мост через реку Ока, сообщает издание Baza.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru