СМИ: На въездах в Москву установили блокпосты с гранатометом

На ряде въездов в Москву на МКАД усиливают меры безопасности. Так, в районе Ясенево установили блокпост с гранатометом и БТР, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Около съезда на МКАД в районе Ясенево оборудован блокпост с автоматическим станковым гранатометом, несколькими грузовиками и БТР.

По данным РИА Новости, сотрудники ДПС ведут проверку документов у водителей.

Ранее в подмосковной Коломне перекрыли мост через реку Ока, сообщает издание Baza.

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ФОТО: РИА Новости
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