СМИ: На украинские позиции отправили листовки с фото Арестовича в женском платье

Российские военные отправили на позиции украинских силовиков в Запорожской области агитационные материалы с призывом сдаваться. Об этом сообщает РИА Новости.

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На листовках изображен в том числе советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в парике и женской одежде. В агитматериалах отмечается, что украинские бойцы «погибают за таких, как он».

Кроме того, на листовках изображены президент Украины Владимир Зеленский и местные олигархи, пишет Ura.ru.

«Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома!» – указано в материалах.

Агитки направили в населенные пункты Гуляйполе и Орехово с помощью агитснарядов, которые разбрасывают размещенные внутри корпуса листовки без взрывчатки и поражающих элементов, пишет Газета.ру.

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Фото: president.gov.ua
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