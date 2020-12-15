СМИ: На базе США в ФРГ сигнал тревоги сработал во время учений в России
Сигнал тревоги, предупреждающий о пуске баллистических ракет, сработал на американской базе в Германии во время учений, которые происходили в России. Инцидент произошел в минувшую субботу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в военных кругах.
Сигнал прозвучал на крупнейшей в Европе базе США «Рамштайн», это происходило в течение нескольких минут и вызвало тревогу у военнослужащих. Затем зазавучал сигнал отбоя.
Предполагается, что сигнал тревоги мог сработать после того, как американские разведывательные спутники зафиксировали пуск ракет. Как сообщает телеканал, спутники определили, что российская подлодка в субботу провела испытательный пуск четырех ракет в Охотском море. Тут же предупреждение об этом прозвучало на базе в Германии.
Американские самолеты не поднимались в воздух. Пуск ракеты был определен как региональные учения.
Космические войска ВКС России накануне провели второй испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области, пишет «Газета.ру».
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН рассказал, что не считает это успехом.
«Это не успех, а преступление. Мы шесть лет ждали запуска ракеты, все это время были заморожены свыше 100 миллиардов рублей. Так что несмотря на успех старта, в целом программа провалена. Особенно, если учесть, что ее делали аж с 1992 года», - заявил он.
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