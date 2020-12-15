СМИ: На базе США в ФРГ сигнал тревоги сработал во время учений в России

Предполагается, что сигнал тревоги мог сработать после того, как американские разведывательные спутники зафиксировали пуск ракет. Как сообщает телеканал, спутники определили, что российская подлодка в субботу провела испытательный пуск четырех ракет в Охотском море. Тут же предупреждение об этом прозвучало на базе в Германии.

Американские самолеты не поднимались в воздух. Пуск ракеты был определен как региональные учения.

Космические войска ВКС России накануне провели второй испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в Архангельской области, пишет «Газета.ру».

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире НСН рассказал, что не считает это успехом.

«Это не успех, а преступление. Мы шесть лет ждали запуска ракеты, все это время были заморожены свыше 100 миллиардов рублей. Так что несмотря на успех старта, в целом программа провалена. Особенно, если учесть, что ее делали аж с 1992 года», - заявил он.

