Навальный поздравил Роскосмос с запуском «Ангары-А5»
14 декабря 202014:31
Оппозиционер Алексей Навальный поздравил коллектив госкомпании Роскосмос с успешным запуском ракеты-носителя «Ангара-А5».
«Это очень круто. Всех поздравляю», – написал политик на своей странице в Twitter.
Ранее ракету «Ангара-А5» запускали в декабре 2014 года. Позже глава Роскосмоса Сергей Рогозин сообщил, что испытание не подтвердило требования заказчика, так как у ракеты была недостаточно высокая выводимая масса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru