Навальный поздравил Роскосмос с запуском «Ангары-А5»

Оппозиционер Алексей Навальный поздравил коллектив госкомпании Роскосмос с успешным запуском ракеты-носителя «Ангара-А5».

«Это очень круто. Всех поздравляю», – написал политик на своей странице в Twitter.

Тяжёлая ракета «Ангара-А5» успешно доставила в космос макет спутника

Ранее ракету «Ангара-А5» запускали в декабре 2014 года. Позже глава Роскосмоса Сергей Рогозин сообщил, что испытание не подтвердило требования заказчика, так как у ракеты была недостаточно высокая выводимая масса.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоскосмосРакетаАлексей НавальныйРогозин
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