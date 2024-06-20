СМИ: Минобороны России нарастило производство БПЛА

Министерство обороны России включилось в производство беспилотных летательных аппаратов и нарастило количество выпускаемых видов, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Алексея Дюмина.

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По его словам, помимо военного ведомства в процесс включился также «Кулибин-клуб» Народного фронта, «чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке».

Ранее глава правительства Михаил Мишустин пообещал увеличить производство беспилотников в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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