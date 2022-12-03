СМИ: Минобороны и ФСБ разработали план противодействия провокациям на Севморпути
Россия подготовила ответ на возможные провокации кораблей США в акватории Северного морского пути, в частности, за счет наращивания средств поражения. Об этом пишет выпускаемый Минобороны РФ журнал для военачальников «Военная мысль».
Издание отмечает, что американские суда могут предпринять провокационные действия в акватории СМП, в том числе маневрировать рядом с местами дислокации войск Северного флота или Восточного военного округа, либо сбросить в воду химически опасные вещества и обвинить Россию в нарушении экологии.
Для противодействия возможным провокациям Минобороны и ФСБ России запланировали комплекс мер. В их числе наращивание средств разведки и поражения на архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, увеличение интенсивности полетов авиации ВС РФ и ФСБ, установление слежения оружием за кораблями, а также «выполнение практических действий силами и средствами для отказа от несанкционированного прохода проливных зон в акватории Северного морского пути».
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