СМИ: Минобороны и ФСБ разработали план противодействия провокациям на Севморпути

Издание отмечает, что американские суда могут предпринять провокационные действия в акватории СМП, в том числе маневрировать рядом с местами дислокации войск Северного флота или Восточного военного округа, либо сбросить в воду химически опасные вещества и обвинить Россию в нарушении экологии.

Для противодействия возможным провокациям Минобороны и ФСБ России запланировали комплекс мер. В их числе наращивание средств разведки и поражения на архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, увеличение интенсивности полетов авиации ВС РФ и ФСБ, установление слежения оружием за кораблями, а также «выполнение практических действий силами и средствами для отказа от несанкционированного прохода проливных зон в акватории Северного морского пути».

