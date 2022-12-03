СМИ: Россия нарастит войска на северном направлении в случае расширения НАТО
Принятие Финляндии и Швеции в НАТО потребует от России наращивания войск на северном направлении и планирования ударов по их территории. Об этом пишет издаваемый Минобороны РФ журнал для военачальников «Военная мысль».
«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», - отмечается в материале.
Издание указывает, что планируемое вступление Финляндии и Швеции в НАТО необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов России, хотя оно представляет собой лишь юридическое оформление давно сложившихся отношений.
Авторы поясняют, что протяженность российской границы с сопредельными странами-членами НАТО увеличится более чем на тысячу километров. На территории этих государств могут быть размещены формирования объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса, развернута система заблаговременного складирования вооружения и техники. Кроме того, возможное размещение оперативно-тактических ракетных комплексов в Финляндии создаст угрозу нанесения поражения оборонно-промышленным объектам в Архангельской области и транспортной инфраструктуре региона.
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