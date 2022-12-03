СМИ: Россия нарастит войска на северном направлении в случае расширения НАТО

«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», - отмечается в материале.

Издание указывает, что планируемое вступление Финляндии и Швеции в НАТО необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов России, хотя оно представляет собой лишь юридическое оформление давно сложившихся отношений.

Авторы поясняют, что протяженность российской границы с сопредельными странами-членами НАТО увеличится более чем на тысячу километров. На территории этих государств могут быть размещены формирования объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса, развернута система заблаговременного складирования вооружения и техники. Кроме того, возможное размещение оперативно-тактических ракетных комплексов в Финляндии создаст угрозу нанесения поражения оборонно-промышленным объектам в Архангельской области и транспортной инфраструктуре региона.

