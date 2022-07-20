СМИ: крупнейшая в мире АПЛ «Дмитрий Донской» будет «уничтожена»
Крупнейшая в мире российская стратегическая атомная субмарина «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава ВМФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.
По словам собеседника агентства, она подлежит утилизации. Имя «Дмитрий Донской» присвоено другой подлодке класса «Борей-А».
Напомним, на днях атомная подводная лодка «Белгород» с носителем беспилотной системы «Посейдон» передана Военно-морскому флоту России. Подписание акта приема и передачи подлодки состоялось на предприятие «Севмаш», где она была изготовлена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru