СМИ: Крейсер «Петр Великий» не будут выводить из состава флота

Ранее СМИ сообщили, что вопрос о выводе «Петра Великого» из боевого состава ВМФ прорабатывается. Отмечалось, что ремонта и модернизация судна могут быть «очень затратны», напоминает Ura.ru.

«"Петр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, корабль «Петр Великий» может встать на модернизацию после возвращения в строй тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Отмечается, что отремонтированный «Петр Великий» мог бы стать носителем большого числа крылатых ракет.

