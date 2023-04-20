СМИ: Крейсер «Петр Великий» не будут выводить из состава флота
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируют выводить из состава Военно-морского флота РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Ранее СМИ сообщили, что вопрос о выводе «Петра Великого» из боевого состава ВМФ прорабатывается. Отмечалось, что ремонта и модернизация судна могут быть «очень затратны», напоминает Ura.ru.
«"Петр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией», — отметил собеседник агентства.
По словам источника, корабль «Петр Великий» может встать на модернизацию после возвращения в строй тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Отмечается, что отремонтированный «Петр Великий» мог бы стать носителем большого числа крылатых ракет.
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