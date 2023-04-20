Источник: Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» хотят вывести из состава ВМФ
Тяжелый атомный ракетный крейсер, флагман Северного флота «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.
По словам собеседника агентства, этот вопрос прорабатывается, пишет РИА ФАН. Источник допустил, что опыт ремонта и модернизации крейсера того же типа «Адмирал Нахимов» «показал, что это очень затратно».
Официального подтверждения этой информации пока нет.
«Петр Великий» — единственный боевой надводный атомоход в ВМФ РФ, он вступил в состав флота 1998 году. Кроме того, крейсер — крупнейшее в мире действующее неавианесущее ударное боевое судно.
В феврале из боевого состава ВМФ вывели тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- КПРФ рекомендовала внука Зюганова в качестве кандидата в мэры Москвы
- СМИ: На Западе считают план Макрона по Украине преждевременным
- В Евросоюзе рассказали о поиске способов использования активов РФ для Украины
- СМИ: В США могут выдвинуть новые обвинения из-за утечки секретных материалов Пентагона
- Роберт Кеннеди-младший: Российской армии на Украине невозможно противостоять
- В ООН сообщили о возобновлении инспекции судов в рамках зерновой сделки
- СМИ: В Евросоюзе считают, что с санкциями против России «покончено»
- Попова заявила, что штамм COVID-19 «Арктур» умеет обходить сформировавшийся иммунитет
- Немцы раскритиковали условие главы МИД ФРГ Бербок для снятия санкций с России
- Украинский центр спецконтроля объяснил вспышку в небе над Киевской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru