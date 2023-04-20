Источник: Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» хотят вывести из состава ВМФ

Тяжелый атомный ракетный крейсер, флагман Северного флота «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

Россия продолжит строительство ледоколов для ВМФ

По словам собеседника агентства, этот вопрос прорабатывается, пишет РИА ФАН. Источник допустил, что опыт ремонта и модернизации крейсера того же типа «Адмирал Нахимов» «показал, что это очень затратно».

Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Петр Великий» — единственный боевой надводный атомоход в ВМФ РФ, он вступил в состав флота 1998 году. Кроме того, крейсер — крупнейшее в мире действующее неавианесущее ударное боевое судно.

В феврале из боевого состава ВМФ вывели тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ФлотКораблиВМФ РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры