Источник: Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» хотят вывести из состава ВМФ

По словам собеседника агентства, этот вопрос прорабатывается, пишет РИА ФАН. Источник допустил, что опыт ремонта и модернизации крейсера того же типа «Адмирал Нахимов» «показал, что это очень затратно».

Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Петр Великий» — единственный боевой надводный атомоход в ВМФ РФ, он вступил в состав флота 1998 году. Кроме того, крейсер — крупнейшее в мире действующее неавианесущее ударное боевое судно.

В феврале из боевого состава ВМФ вывели тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», напоминает Ura.ru.

