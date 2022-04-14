СМИ: Крейсер «Москва» добрался до Севастополя своим ходом

Крейсер «Москва» самостоятельно добрался до Севастополя. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

На ракетном крейсере «Москва» взорвался боезапас

По данным телеканала, американские военные могут подтвердить, что на борту корабля произошёл, как минимум, один «довольно сильный» взрыв, причинивший «значительные повреждения».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на крейсере «Москва» произошла детонация боезапаса после пожара. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президенту Владимиру Путину уже доложили об инциденте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СевастопольКораблиВМФ РФВзрыв
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