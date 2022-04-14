Песков: Путину доложили об инциденте с крейсером «Москва»

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации с пожаром на ракетном крейсере «Москва». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На ракетном крейсере «Москва» взорвался боезапас

Представитель Кремля подчеркнул, что по линии Министерства обороны президенту предоставляют доклады «регулярно и по всем событиям».

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате пожара на крейсере сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж был полностью эвакуирован. По данным портала Flightradar, накануне вечером неподалеку от крейсера был замечен разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиПожарВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры