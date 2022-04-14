Песков: Путину доложили об инциденте с крейсером «Москва»
Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации с пожаром на ракетном крейсере «Москва». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что по линии Министерства обороны президенту предоставляют доклады «регулярно и по всем событиям».
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате пожара на крейсере сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж был полностью эвакуирован. По данным портала Flightradar, накануне вечером неподалеку от крейсера был замечен разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США.
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