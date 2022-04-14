На ракетном крейсере «Москва» взорвался боезапас
Детонация боезапаса произошла на ракетном крейсере «Москва» после пожара. Об этом сообщили в Минобороны.
«В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Сроки восстановления крейсера станут известны после комплексной проверки, пишет РИА ФАН.
Экипаж флагмана Черноморского флота полностью эвакуировали, отмечает телеканал «360». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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