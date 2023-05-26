Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь

Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе, сообщили в Минобороны России.

Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников на Севастополь

С конца апреля судно выполняло специальные задачи в акватории Черного моря, отметили в ведомстве. Корабль обеспечивал безопасность функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», вел мониторинг судоходства в рамках зерновой сделки.

«В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению», - говорится в заявлении военного ведомства.

«Иван Хурс» 24 мая атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера. Экипаж корабля успешно отразил атаку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СевастопольКораблиЧерноморский Флот РФ

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