Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь
Разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе, сообщили в Минобороны России.
С конца апреля судно выполняло специальные задачи в акватории Черного моря, отметили в ведомстве. Корабль обеспечивал безопасность функционирования трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», вел мониторинг судоходства в рамках зерновой сделки.
«В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению», - говорится в заявлении военного ведомства.
«Иван Хурс» 24 мая атаковали три украинских беспилотных быстроходных катера. Экипаж корабля успешно отразил атаку, передает «Радиоточка НСН».
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