СМИ: Киев столкнется с большим количеством трудностей во время наступления
Украинские военные столкнутся с невиданными препятствиями при попытке контрнаступления. Об этом пишет газета El País, ссылаясь на военных экспертов.
По данным испанского издания, возведенные российскими силами оборонительные сооружения сделают РФ еще более грозным противником для ВСУ. Подобных инженерных укреплений не строили в Европе на протяжении 80 лет, пишет «Свободная пресса».
«Нет более сложной задачи, чем ... провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей», — указал один из собеседников газеты.
Украине необходимо сконцентрировать силы, которые будут превосходить число обороняющихся в соотношении один к трем. Киев ожидает «титаническая борьба» и колоссальные потери, пишет Ura.ru.
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