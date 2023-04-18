СМИ: Киев столкнется с большим количеством трудностей во время наступления

По данным испанского издания, возведенные российскими силами оборонительные сооружения сделают РФ еще более грозным противником для ВСУ. Подобных инженерных укреплений не строили в Европе на протяжении 80 лет, пишет «Свободная пресса».

«Нет более сложной задачи, чем ... провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей», — указал один из собеседников газеты.

Украине необходимо сконцентрировать силы, которые будут превосходить число обороняющихся в соотношении один к трем. Киев ожидает «титаническая борьба» и колоссальные потери, пишет Ura.ru.

