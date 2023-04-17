СМИ: Киев планирует бросить на деблокаду Артемовска 80 тысяч военных

По словам военного, противник собрал в зоне ответственности ЧВК до 80 тысяч солдат и формирует ударные группировки.

«Для нанесения фланговых ударов в направлении Северск-Попасная сосредоточена ударная группировка в районе Звановки, Раздоловки, Веселой. И для второго флангового удара в направлении Константиновка-Дебальцево в районе Константиновки, Торецка, Дылеевки», — указал боец.

Кроме того, «Брюс» сообщил, что ВСУ сосредоточили группировку в районах Рай—Александровки, Малиновки, Славянски для деблокирования Артемовска с севера, а также собрали силы для деблокирования с юга в районах Константиновки, Предтечино, Николаевки, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что украинские военные используют под Артемовском «странные» бронемашины на базе танка Т-64 без башни, оснащенные пулеметом и динамической защитой «Контакт-1», напоминает телеканал «360».

