СМИ: Киев изготовил муляж ракеты для провокации с «грязной бомбой» над Чернобылем

Собеседник агентства утверждает, что специалисты украинского предприятия «Южмаш» подготовили муляж ракеты комплекса «Искандер». По его словам, в планах Киева начинить его радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.

«После того, как муляж «собьют», киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты «Искандер», чтобы убедить западную общественность в виновности России», - сказал источник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» существует и глава Минобороны России Сергей Шойгу довел эти сведения до западных партнёров, которые могут самостоятельно решать - верить в эту угрозу или нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».