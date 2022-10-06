СМИ: Казачий полк начал наступление на Красный Лиман

Подразделения казаков начали контрнаступление под городом Красный Лиман. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман

«208-й Казачий полк пошел в наступление на Красный Лиман, казаки освободили населенный пункт Диброво», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Официального подтверждения этой информации от Минобороны пока нет, отмечает телеканал «360».

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что союзные войска планируют освободить Красный Лиман от сил противника, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:НаступлениеСпецоперацияДНР
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