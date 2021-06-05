СМИ: Индия возвращает России арендованную подлодку до окончания лизинга
По данным The Hindustan Times и индийского телеканала News Nation, которые ссылаются на собственные источники, в Россию возвращается бывшая в лизинге у Индия атомная подводная лодка «Нерпа».
Журналисты NDTV утверждают, что за десять месяцев до истечения срока аренды обнаружились проблемы с техническим обслуживанием, в том числе с силовой установкой.
Как сообщают издания, в апреле 2022 года заканчивается срок 10-летнего лизинга подлодки, и индийские власти решили заранее вернуть корабль России. Пока официальных комментариев по этому поводу Дели не дает.
Известно, что подлодка, которую в Индии называли «Чакрой», держит курс на Владивосток. Ею управляет индийский экипаж, сопровождает военный корабль, сообщает РБК.
Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН напомнил, что плодотворное сотрудничество России с Индией длится уже более 50 лет.
«Индия один из основных покупателей на протяжении более, чем полувека. Еще с советского времени Индия является страной, которая ориентирована на советское и российское оружие. В Индии наши танки, наши самолеты, наши корабли и наши подводные лодки. Индия – единственная страна, которой мы в аренду передавали даже атомные подводные лодки. Это хорошая техника,» - добавил собеседник НСН.
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