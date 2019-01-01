Эксперт не исключил отказ Индии от российских ракет

Заменить российские ракеты класса «воздух-воздух» на израильские намерены индийские военные. Как пишет американское издание The National Interest, такое решение было принято после выявления в феврале недочетов у ракет российского производства Р-77, во время воздушного боя истребителя МиГ-21 индийских ВВС с F-16 ВВС Пакистана. Тогда индийский самолет был сбит.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН оценил вероятность отказа Индии от российских ракет.

«Израильтяне не производят серьезных ракет. Они имеют только ракеты малого радиуса действия, предназначенные для ведения ближнего воздушного боя. Ракетами большой дальности они не располагают. Если индусы хотят поменять наши ракеты малого радиуса действия, Р-77, например, на израильские, это возможно. Что касается недочетов, то хочу заметить, что проблемы с отдельными узлами, которые принадлежат частным предприятиям российского военно-промышленного комплекса, отмечались. Так что вполне может быть», - сказал он.

Ранее Сивков в эфире НСН раскритиковал новейшую израильскую ракету класса «воздух — земля» Rampage.

