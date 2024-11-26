СМИ: Генерал Санчик назначен врио командующего группировки «Юг»

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Об этом стало известно РБК от источника, который знаком с ходом консультаций по кандидатурам. Информацию подтвердил источник, близкий к министерству обороны.

Как сообщал ранее РБК, предыдущий командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности в рамках плановой ротации. Однако некоторые Telegram-каналы утверждают, что в Генеральном штабе приняли такое решение из-за сокрытия Анашкиным объективной информации и реальных потерь на Северском направлении спецоперации.