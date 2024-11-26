СМИ: Генерал Санчик назначен врио командующего группировки «Юг»

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Об этом стало известно РБК от источника, который знаком с ходом консультаций по кандидатурам. Информацию подтвердил источник, близкий к министерству обороны.

Как сообщал ранее РБК, предыдущий командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности в рамках плановой ротации. Однако некоторые Telegram-каналы утверждают, что в Генеральном штабе приняли такое решение из-за сокрытия Анашкиным объективной информации и реальных потерь на Северском направлении спецоперации.

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Александр Санчик с 2020 года занимал должность командующего 35 общевойсковой армией Восточного военного округа. В 2023 году был назначен первым заместителем командующего войсками того же округа. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 15 мая текущего года генерал Санчик принимал участие в совещании, которое проводил президент Владимир Путин, в качестве врио командующего войсками ВВО.

Подразделения российской группировки «Юг» последние несколько недель ведут бои с Вооруженными силами Украины в районе городов Часов Яр и Курахово, а также в окрестностях Северска в ДНР.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:УкраинаАрмияСпецоперация

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