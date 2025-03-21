Путину доложили о письме генерала Попова

По его словам, о послании известно, оно было опубликовано и о нем доложено главе государства. Однако, по словам представителя Кремля, он «никак не может комментировать это письмо».

О письме генерал-майора Попова сообщила газета «Коммерсант». В нем подсудимый военачальник назвал армию смыслом своей жизни и попросил Путина разобраться в его сложной жизненной ситуации и вернуть в строй.

