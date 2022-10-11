СМИ: ФРГ передала Украине первую систему ПВО Iris-T
Первый из четырёх обещанных Германией комплексов ПВО Iris-T SLM был передан Украине, сообщает Spiegel со ссылкой на источники в ведомствах.
По данным издания, передача комплекса состоялась «недалеко от польско-украинской границы».
Spiegel отмечает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал предоставить Киеву комплексы ещё в начале июня, изначально передача была запланирована на ноябрь.
Ранее правительство ФРГ впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Киеву, а также план дальнейших поставок, включающий 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО Iris-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars, 10 тысяч артиллерийских снарядов и прочее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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