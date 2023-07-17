СМИ: крейсер «Петр Великий» не планируют списывать
Решения о списании тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» не принималось, пишет РИА Новости.
Источник агентства сообщил, что «Петр Великий» находится в составе Северного флота и продолжает выполнять задачи.
Специалисты оборонно-промышленного комплекса оценивают объем работ на крейсере. Обследуются внутрикорабельные системы, агрегаты и оборудование, уточнил источник.
Ранее в СМИ появилась информация, что корабль будет списан после ремонта и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». До этого в ряде публикаций говорилось, что вопрос о выводе «Петра Великого» из боевого состава флота прорабатывается, передает «Радиоточка НСН».
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