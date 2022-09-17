По данным официального Парижа, французские власти не проводят массовое обучение украинских военных: с начала российской спецоперации Франция подготовила около 40 украинских солдат. При этом советник намекнул, что Париж может проводить «специализированные» учения.

«Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всем, что мы делаем», — рассказал собеседник Politico.

Издание отмечает, что для удовлетворения спроса на подготовку украинских военных существующий спрос ведутся обсуждения создания учебной базы в рамках НАТО. По данным источников, на переподготовку украинской армии потребуется по меньшей мере год.

