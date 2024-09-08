СМИ: Фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции

Речь идет о статье «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой». Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции. Детали нового обвинения не сообщаются.

Ранее Басманный суд Москвы в апреле арестовал топ-менеджеров «Грязинского пищевого комбината» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича, Эльвиру Смирнову в рамках дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ. Было установлено, что стоимость контрактов с ведомством была завышена, при этом качество питания не соответствовало необходимым условиям. Ущерб оценили в 1,3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

