СМИ: Фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции
Фигурантам дела о поставках некачественных сухпайков для Вооруженных сил России Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко предъявили обвинение в новой редакции, сообщает РИА Новости.
Речь идет о статье «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой». Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции. Детали нового обвинения не сообщаются.
Ранее Басманный суд Москвы в апреле арестовал топ-менеджеров «Грязинского пищевого комбината» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича, Эльвиру Смирнову в рамках дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ. Было установлено, что стоимость контрактов с ведомством была завышена, при этом качество питания не соответствовало необходимым условиям. Ущерб оценили в 1,3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru