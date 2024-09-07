Экспертиза запретила сухпайки из дела о хищении у Минобороны

Экспертиза запретила использовать сухпайки, которые фигурируют в уголовном деле о хищении имущества у Министерства обороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям», — говорится в судебных документах.

В связи с этим пайки запретили к использованию по назначению.

Басманный суд Москвы в апреле арестовал топ-менеджеров «Грязинского пищевого комбината» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича, Эльвиру Смирнову в рамках дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны РФ. Было установлено, что стоимость контрактов с ведомством была завышена, при этом качество питания не соответствовало необходимым условиям. Ущерб оценили в 1,3 млрд рублей.

