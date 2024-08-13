СМИ: В Новой Москве прошли обыски по делу о сухпайках для армии

Обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российских военных состоялись в квартире в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, следственные действия прошли еще в апреле в рамках расследования дела по статье о присвоении или растрате. Следствие настаивало на обысках, так как в квартире могли находиться предметы, документы,электронные носители, которые имеют «доказательственное значение для уголовного дела».

В апреле столичный Басманный суд арестовал топ-менеджеров «Грязинского пищевого комбината» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича, Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны. По данным правоохранителей, стоимость заключенных с ведомством контрактов была завышена, а качество питания не соответствовало необходимым условиям. Сумму ущерба оценили в 1,3 млрд рублей.

Позже был арестован генерал армии Дмитрий Булгаков, которого заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, напоминает 360.ru. По данным следствия, военный был «прослойкой» между Минобороны и комбинатом и лоббировал интересы последнего.

