СМИ: В Новой Москве прошли обыски по делу о сухпайках для армии
Обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российских военных состоялись в квартире в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
По данным агентства, следственные действия прошли еще в апреле в рамках расследования дела по статье о присвоении или растрате. Следствие настаивало на обысках, так как в квартире могли находиться предметы, документы,электронные носители, которые имеют «доказательственное значение для уголовного дела».
В апреле столичный Басманный суд арестовал топ-менеджеров «Грязинского пищевого комбината» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича, Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд Минобороны. По данным правоохранителей, стоимость заключенных с ведомством контрактов была завышена, а качество питания не соответствовало необходимым условиям. Сумму ущерба оценили в 1,3 млрд рублей.
Позже был арестован генерал армии Дмитрий Булгаков, которого заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, напоминает 360.ru. По данным следствия, военный был «прослойкой» между Минобороны и комбинатом и лоббировал интересы последнего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru