Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили на три месяца

В конце ноября сообщалось, что следователи завершили расследование дела против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в растрате 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» и более 200 млн рублей на операциях с паромами для Керченской переправы.

Иванов ранее был арестован по другому делу — о получении взяток в особо крупном размере. Следствие предполагает, что общая сумма взяток составляет около 1 млрд рублей, однако сам обвиняемый свою вину не признает.

Материалы дела о растрате касаются событий 2015 года. Иванову вменяется хищение средств у банка «Интеркоммерц» и использование разницы курсов валют при покупке и продаже паромов. Помимо него, фигурантом дела стал руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов, передает «Радиоточка НСН».

