Суд продлил арест счетов экс-замглавы Минобороны Иванова

Столичный Басманный суд продлил арест 42 банковских счетов бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщило РИА Новости.

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Уточняется, что арест был продлен до 23 марта 2025 года.

Кроме того, в начале декабря суд продлил до 25 марта 2025 года арест на дорогостоящие автомобили Иванова и усадьбу «Дворянское гнездо» в Тверской области.

Ранее сообщалось, что срок следствия по делу Иванова продлен до 23 марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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