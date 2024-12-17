Суд продлил арест счетов экс-замглавы Минобороны Иванова

Уточняется, что арест был продлен до 23 марта 2025 года.

Кроме того, в начале декабря суд продлил до 25 марта 2025 года арест на дорогостоящие автомобили Иванова и усадьбу «Дворянское гнездо» в Тверской области.

Ранее сообщалось, что срок следствия по делу Иванова продлен до 23 марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

