Суд продлил арест счетов экс-замглавы Минобороны Иванова
17 декабря 202412:21
Столичный Басманный суд продлил арест 42 банковских счетов бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщило РИА Новости.
Уточняется, что арест был продлен до 23 марта 2025 года.
Кроме того, в начале декабря суд продлил до 25 марта 2025 года арест на дорогостоящие автомобили Иванова и усадьбу «Дворянское гнездо» в Тверской области.
Ранее сообщалось, что срок следствия по делу Иванова продлен до 23 марта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru