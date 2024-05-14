СМИ: Экс-главком ВМФ Николай Евменов назначен начальником петербургской Академии ВМФ
Адмирал Николай Евменов назначен начальником петербургской Академии Военно-морского флота. Об этом сообщил петербургский телеканал 78 со ссылкой на источник. До недавнего времени 61-летний Евменов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом. 10 марта СМИ сообщали, что адмирал отправлен в отставку.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявлял, что открытых указов о смене главнокомандующего Военно-морским флотом России не было. При этом представитель Кремля напомнил, что есть указы под грифом «секретно», однако комментировать их не стал.
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- СМИ: Экс-главком ВМФ Николай Евменов назначен начальником петербургской Академии ВМФ
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru