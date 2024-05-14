СМИ: Экс-главком ВМФ Николай Евменов назначен начальником петербургской Академии ВМФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявлял, что открытых указов о смене главнокомандующего Военно-морским флотом России не было. При этом представитель Кремля напомнил, что есть указы под грифом «секретно», однако комментировать их не стал.



