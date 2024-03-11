Песков не стал подтверждать смену главкома ВМФ

Минобороны не подтверждало смену главкома ВМФ. Сайт ведомства до сих пор указывает, что эту должность занимает Николай Евменов.

Ранее «Фонтанка» и «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что 61-летнего главкома ВМФ адмирала Евменова отправили в отставку. По их данным, врио главы ВМФ назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев. С 3 мая 2019 года он командует Северным флотом, который до него возглавлял Евменов.

В апреле прошлого года адмирала Виктора Лиину назначили на должность командующего Тихоокеанским флотом России. Тогда же вице-адмирал Владимир Воробьев стал командующим Балтийским флотом, напоминает «Радиоточка НСН».



