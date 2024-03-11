Песков не стал подтверждать смену главкома ВМФ
Открытых указов о смене главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что есть указы под грифом «секретно», однако представитель Кремля комментировать их не стал.
Минобороны не подтверждало смену главкома ВМФ. Сайт ведомства до сих пор указывает, что эту должность занимает Николай Евменов.
Ранее «Фонтанка» и «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что 61-летнего главкома ВМФ адмирала Евменова отправили в отставку. По их данным, врио главы ВМФ назначен командующий Северным флотом Александр Моисеев. С 3 мая 2019 года он командует Северным флотом, который до него возглавлял Евменов.
В апреле прошлого года адмирала Виктора Лиину назначили на должность командующего Тихоокеанским флотом России. Тогда же вице-адмирал Владимир Воробьев стал командующим Балтийским флотом, напоминает «Радиоточка НСН».
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