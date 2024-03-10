СМИ: главком ВМФ РФ Евменов отправлен в отставку
Главнокомандующий Военно-морскими силами России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.
По информации издания, его заменит адмирал Александр Моисеев. С 3 мая 2019 года он командует Северным флотом, который до него возглавлял Евменов.
Минобороны России не сообщало о смене главнокомандующего ВМФ.
В апреле 2023 года адмирала Виктора Лиину назначили на должность командующего Тихоокеанским флотом России. Тогда же вице-адмирал Владимир Воробьев стал командующим Балтийским флотом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru