СМИ: главком ВМФ РФ Евменов отправлен в отставку

Главнокомандующий Военно-морскими силами России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

По информации издания, его заменит адмирал Александр Моисеев. С 3 мая 2019 года он командует Северным флотом, который до него возглавлял Евменов.

Минобороны России не сообщало о смене главнокомандующего ВМФ.

В апреле 2023 года адмирала Виктора Лиину назначили на должность командующего Тихоокеанским флотом России. Тогда же вице-адмирал Владимир Воробьев стал командующим Балтийским флотом, напоминает «Радиоточка НСН».

