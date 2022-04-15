СМИ: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь
Экипаж ракетного крейсера «Москва», который затонул в Чёрном море, доставлен в Севастополь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морских кругах.
Собеседник агентства рассказал, что моряки были доставлены «в пункт постоянной дислокации». Сколько именно человек прибыли в Севастополь источник не уточнил, также нет информации о погибших или пострадавших.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить совещание по происшествию с крейсером «Москва», эта тема к повестке Кремля не относится.
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