СМИ: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь

Собеседник агентства рассказал, что моряки были доставлены «в пункт постоянной дислокации». Сколько именно человек прибыли в Севастополь источник не уточнил, также нет информации о погибших или пострадавших.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить совещание по происшествию с крейсером «Москва», эта тема к повестке Кремля не относится.

