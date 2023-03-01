СМИ: ЧВК «Вагнер» разбила украинское подразделение имени Бориса Джонсона

Бойцы частной военной компании «Вагнер» разбили под Артемовском в Донецкой народной республике украинское подразделение, названное в честь экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом рассказал командир штурмового подразделения группы в беседе с РИА Новости.

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Собеседник агентства продемонстрировал трофеи, которые достались ЧВК после боев за южные подступы к городу, в том числе флаг одного из подразделений 24-й отдельной механизированной бригады из Львовской области. На полотне написано «Подразделение им. Бориса Джонсона», указывает «Свободная пресса».

«Это было подразделение, держали они большой опорный пункт в лесу», – отметил командир.

Российские бойцы нашли флаг после поражения противника.

По словам бойца «Вагнера», ВСУ часто используют проамериканскую тематику. В частности, украинские военные носят нашивки с флагами США или шевроны американской армии, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияЧВК "Вагнер"
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