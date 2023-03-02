СМИ: Бойцы «Вагнера» собирают тела украинских военных в Артемовске
Бойцы частной военной компании «Вагнер» идентифицируют и собирают тела украинских военных в Артемовске. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы по сути у тех же украинских бойцов забираем жетоны и их передаем. Мы в отличие от них стараемся, чтобы родные и близкие получили и компенсацию и знали, где находились и погибли их родные», — сообщил один из бойцов.
По данным агентства, «Вагнер» направляет эвакуационную группу в места, где закончились боевые действия. Российские военные производят первичный досмотр тел погибших, по жетонам и документам определяют принадлежность тел к военнослужащим ВСУ. В дальнейшем бойцы собирают тела и готовят их для передачи украинской стороне.
Между тем депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске стала «угрожающей» для ВСУ, пишет Ura.ru. При этом Минобороны Украины намерено перебросить в Артемовск дополнительные подразделения военных, чтобы укрепить позиции, отмечает РИА ФАН.
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