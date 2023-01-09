СМИ: Бойцы российской группы «Викинг» уничтожили подкрепление ВСУ

Военные группировки «Викинг» Западного военного округа нанесли массированный удар и ликвидировали подкрепление украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что противник перебрасывал технику с подкреплением на одну из позиций, куда были наведены реактивные системы залпового огня. Несмотря на то, что ВСУ осуществляли переброску ночью, это не спасло их от обнаружения: наблюдатель «Викинга» заметил в тепловизор прибытие техники с подкреплением, пишет Газета.ру.

Российские бойцы дождались момента, когда техника ВСУ прибыла на точку, после чего ударили по ней реактивными снарядами калибра 122 миллиметра, отмечает Ura.ru.

На каком участке были нанесены удары, не уточняется.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ
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