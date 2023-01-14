СМИ: Бойцы НАТО «тренировали» ВСУ, стреляя по жилым кварталам

Местный житель отметил, что в населенном пункте находились американцы, поляки, англичане, итальянцы, и иностранных бойцов в Опытном «было больше, чем ВСУ». По словам Щербина, они запускали дроны и обучали украинских военных использованию артиллерии образца НАТО.

«На них такие плюсы еще были нарисованы. <...> очень похожи на польскую саушку [самоходную артиллерийскую установку] 152-миллиметровую. Там сразу было видно — они здоровые такие махины. Их четыре штуки было», — рассказал мужчина.

Затем иностранные военные обстреливали этой артиллерией жилые кварталы, отметил Щербин. Из оружия открывали огонь по селу Иванград и мирным домам, позже обстрелы шли со стороны Иванграда по Опытному.

«Чисто между собой перестрелку вели», — добавил собеседник агентства.

