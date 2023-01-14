СМИ: Бойцы НАТО «тренировали» ВСУ, стреляя по жилым кварталам
Бойцы из стран НАТО, обучая украинских военных пользоваться западной техникой, «пристреливали» солдат по жилым кварталам. Об этом рассказал житель села Опытное (Донецкая народная республика) Александр Щербин в беседе с РИА Новости.
Местный житель отметил, что в населенном пункте находились американцы, поляки, англичане, итальянцы, и иностранных бойцов в Опытном «было больше, чем ВСУ». По словам Щербина, они запускали дроны и обучали украинских военных использованию артиллерии образца НАТО.
«На них такие плюсы еще были нарисованы. <...> очень похожи на польскую саушку [самоходную артиллерийскую установку] 152-миллиметровую. Там сразу было видно — они здоровые такие махины. Их четыре штуки было», — рассказал мужчина.
Затем иностранные военные обстреливали этой артиллерией жилые кварталы, отметил Щербин. Из оружия открывали огонь по селу Иванград и мирным домам, позже обстрелы шли со стороны Иванграда по Опытному.
«Чисто между собой перестрелку вели», — добавил собеседник агентства.
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