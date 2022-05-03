СМИ: Берлин поставит Киеву семь самоходных гаубиц

Германия поставит Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщает газета Welt со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники издания утверждают, что Киев получит семь экземпляров из запасов бундесвера, при этом поставка будет осуществлена вопреки совету немецких военных.

Также Welt пишет, что украинских военных научать обращаться с гаубицами.

Ранее депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству Германии оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить тяжёлое вооружение, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ВСУВооружениеУкраинаГермания
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