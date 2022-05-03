СМИ: Берлин поставит Киеву семь самоходных гаубиц
Германия поставит Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщает газета Welt со ссылкой на собственные источники.
Собеседники издания утверждают, что Киев получит семь экземпляров из запасов бундесвера, при этом поставка будет осуществлена вопреки совету немецких военных.
Также Welt пишет, что украинских военных научать обращаться с гаубицами.
Ранее депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству Германии оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить тяжёлое вооружение, сообщает RT.
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