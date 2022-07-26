СМИ: Берлин передал Киеву РСЗО Mars II

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Украина получила немецкие реактивные системы залпового огня Mars II и самоходные гаубицы, сообщает «Коммерасант» со ссылкой на немецкое издание Nau.ch.

«Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000. Мы держим свое слово», - заявила Ламбрехт.

Она не стала уточнить количество поставленных Киеву РСЗО.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады украинской армии в Николаеве. Потери личного состава и вооружения дивизиона превысили 70%.



