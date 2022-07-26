СМИ: Берлин передал Киеву РСЗО Mars II
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Украина получила немецкие реактивные системы залпового огня Mars II и самоходные гаубицы, сообщает «Коммерасант» со ссылкой на немецкое издание Nau.ch.
«Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня Mars II и еще три самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000. Мы держим свое слово», - заявила Ламбрехт.
Она не стала уточнить количество поставленных Киеву РСЗО.
Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады украинской армии в Николаеве. Потери личного состава и вооружения дивизиона превысили 70%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- Украинцы требуют от Зеленского возобновить переговоры с Россией
- СМИ: Берлин передал Киеву РСЗО Mars II
- Минобороны обвинило западные СМИ в фейках о мобилизации в РФ
- Украина просит газовый ленд-лиз у США, чтобы перезимовать
- Присутствие России в Африке вызвало беспокойство у Макрона
- «Роскосмос» показал проект будущей российской орбитальной станции
- Доли Equinor и Total в Харьягинском месторождении передали «Зарубежнефти»
- «Билайн» опроверг новую утечку данных клиентов
- Песков заявил, что Москва ответит на отказ россиянам в шенгенских визах
- Евросоюз согласовал добровольное снижение потребления газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru